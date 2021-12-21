Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак / Сайт президента Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выступил перед главами иностранных дипломатических учреждений Украины на конференции послов в Гуте Ивано-Франковской области.

Он рассказал о ходе переговоров в рамках Минского процесса и в Нормандском формате, сообщает сайт президента Украины.

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Ермак говорит, что в последнее время эти переговоры продвигаются сложно, но Украина пытается сдвинуть процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках Трехсторонней контактной группы ряд инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное увольнение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска.

Также подготовила и передала партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс.

Ермак говорит, что руководство США решило включиться в процесс урегулирования ситуации на востоке Украины.

Глава ОП также акцентировал внимание на важности активной коммуникации относительно стремлений Украины стать членом НАТО. По его словам, важно донесение информации о сложных и чрезвычайно важных реформах в Украине.

"Сегодня в первый раз боремся с олигархами как явлением. Закон о деолигархизации не направлен против конкретного человека. Его цель сделать невозможным, чтобы в Украине отдельные богачи покупали министров, депутатов, влияли на государственные решения", – сказал руководитель ОП.

Прокуратура Нидерландов 20 декабря начала объявлять обвинения по делу сбитого малайзийского Boeing рейса MH-17 в Донбассе.