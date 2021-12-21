Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак

 
Ексклюзивы
1/5
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 162
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 126
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 999
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1197
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 720
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 1809
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 756
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2880
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4951
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8523
Фото
Все фото
3
6
11
12
7
Под Радой зажгли елку
Под Радой зажгли елку
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленский гулял на новогодней локации – его &quot;поймал&quot; журналист
Зеленский гулял на новогодней локации – его "поймал" журналист
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Видео
Все видео
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Адвокат Порошенко сказал, когда тот вернется в Украину
Адвокат Порошенко сказал, когда тот вернется в Украину
"Голос" заплатил 2 млн грн уклоняющейся от уплаты налогов фирме - расследование
"Голос" заплатил 2 млн грн уклоняющейся от уплаты налогов фирме - расследование
Лорак после возвращения бросилась обратно в Москву к "крымнашисту" Лепсу
Лорак после возвращения бросилась обратно в Москву к "крымнашисту" Лепсу
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 918
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 432
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2790
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2232
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3672
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
Просмотров: 171
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
вторник, 21 декабря 2021 19:33

Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак

2 Комментировать
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак / Сайт президента Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выступил перед главами иностранных дипломатических учреждений Украины на конференции послов в Гуте Ивано-Франковской области.

Он рассказал о ходе переговоров в рамках Минского процесса и в Нормандском формате, сообщает сайт президента Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как армия держит оборону на линии фронта в Авдеевке, Нью-Йорке и Травневом: фоторепортаж

Ермак говорит, что в последнее время эти переговоры продвигаются сложно, но Украина пытается сдвинуть процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках Трехсторонней контактной группы ряд инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное увольнение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска.

Также подготовила и передала партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс.

Ермак говорит, что руководство США решило включиться в процесс урегулирования ситуации на востоке Украины.

Глава ОП также акцентировал внимание на важности активной коммуникации относительно стремлений Украины стать членом НАТО. По его словам, важно донесение информации о сложных и чрезвычайно важных реформах в Украине.

"Сегодня в первый раз боремся с олигархами как явлением. Закон о деолигархизации не направлен против конкретного человека. Его цель сделать невозможным, чтобы в Украине отдельные богачи покупали министров, депутатов, влияли на государственные решения", – сказал руководитель ОП.

Прокуратура Нидерландов 20 декабря начала объявлять обвинения по делу сбитого малайзийского Boeing рейса MH-17 в Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Самолет-рекордсмен сделали в Украине

Более 50 спектаклей и звездная труппа: в Киеве открыли театр на левом берегу

Самое читаемое
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 27081
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 17082
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 15318
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
10
 Просмотров: 13779
Усик рассказал, за что отстранили Ломаченко от бокса
Усик рассказал, за что отстранили Ломаченко от бокса Просмотров: 10008
Политика
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
 Просмотров: 162
Компании Порошенко отреагировали на 280-миллионный штраф антимонопольщиков
Компании Порошенко отреагировали на 280-миллионный штраф антимонопольщиков Просмотров: 288
Председатель президентской фракции прогуливает комитеты, хуже только ОПЗЖ
Председатель президентской фракции прогуливает комитеты, хуже только ОПЗЖ Просмотров: 90
Связанные с Кремлем офшоры пытаются захватить украинское предприятие концерна Ferrexpo
Связанные с Кремлем офшоры пытаются захватить украинское предприятие концерна Ferrexpo Просмотров: 270
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
Зеленский: общество не поддержит Порошенко 9 Просмотров: 1485
Больше всего комментируют
18
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
9
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
6
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
4
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
3
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Голосов: 73
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть