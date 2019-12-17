Украина планирует усилить антироссийские санкции

Украина планирует расширить антироссийские санкции.

На сайте правительства появилось соответствующее распоряжение.

В течение месяца в правительстве планируют разработать и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины новый пакет санкций.

Он предусматривает ограничение санкции против компаний, связанных с поставкой материалов для оборонно-промышленного комплекса России.

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Новые санкции планируют ввести сроком на 3 года.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма, в которой есть пункт о захваченных Россией ядерных объектах и инфраструктуре на полуострове.

За резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" проголосовали 63 страны, против - 19, воздержались - 66. Резолюцию с таким названием Генассамблея ООН принимает второй раз, однако нынешний документ дополнен принципиально новыми положениями