Украина планирует создать альянс по безопасности в Черноморском регионе

Кулеба хочет привлечь к процессу Молдову и Турцию. Фото: МИД

Украина и НАТО хотят объединить усилия союзников в вопросе Черноморского региона.

Киев планирует привлечь к этому Турцию и Молдову, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Пока Украина не является членом ЕС и НАТО мы начали политику создания малых альянсов. Есть стратегическая инициатива президента Украины о том, что страны НАТО, Украина, Турция и Молдова могут объединить усилия в вопросе Черноморского региона. И эта инициатива проговаривается сейчас в разных столицах, в частности с НАТО", - отметил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Сотрудничество между Украиной и Турцией в вопросе безопасности Кулеба назвал тесным и откровенным. Украина готова укреплять его.

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"И мы эти шаги сегодня с Мевлютом четко проговорили. Поэтому считайте, что переговоры в активной фазе", - добавил Кулеба.

Украине нужен мощный флот для разблокировки Черноморско-Азовского региона. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.