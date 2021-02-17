Украина перезапустить конкурс для избрания судьи в ЕСПЧ

Зеленский заявил, что конкурс для избрания судьи в ЕСПЧ перезапустят. Фото: Facebook

Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека.

Конкурс проведут по правилам, действующим в европейских институтах. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский также обсудил с представителями делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы и МИД деятельность Украины в ПАСЕ.

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"Для нас принципиальный вопрос - объяснить в ПАСЕ, что такое Крымская платформа, и пригласить мировое сообщество присоединиться к восстановлению международного закона и территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметил глава государства.

Также в ходе встречи глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева рассказала, что последняя поездка украинской делегации была очень результативной.

Основным достижением она назвала обжалования полномочий делегации РФ в ПАСЕ предоставленным фактам нарушений, которые происходят не только в Украине, но и в других государствах.

Кроме того, Мезенцева подчеркнула, что генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич собирается посетить Украину.

Украинская сторона рассчитывает на перезагрузку в отношениях с Европейским судом по правам человека. Это приведет к улучшению позиций нашего государства в Совете Европы, считает глава украинской делегации ВРУ в ПАСЕ Мария Мезенцева.