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пятница, 26 февраля 2021 22:20

Украина передала Ирану замечания к проекту финального технического отчета о катастрофе МАУ

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Украина передала Ирану замечания к проекту финального технического отчета о катастрофе МАУ
По словам заместителя главы МИД, учитывая требования Приложения 13 Чикагской конвенции эти замечания пока являются конфиденциальными. Фото: EPA / UPG

Украина сегодня передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета о катастрофе украинского самолета 8 января 2020 года в небе над Тегераном.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

"Украина сегодня передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета о катастрофе украинского самолета 08.01.2020 года в небе над Тегераном", - написал Енин.

По словам заместителя главы МИД, учитывая требования Приложения 13 Чикагской конвенции эти замечания пока являются конфиденциальными.

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"Мы надеемся, что иранская сторона в полном объеме учтет замечания Украины и соответствующим образом доработает текст финального отчета технического расследования. Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву. Мы вместе с партнерами будем координировать все дальнейшие шаги для достижения справедливости", - резюмировал Енин.

8 января в прошлом году в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. А 11 января официальный Тегеран признал, что самолет МАУ сбила ракета, а трагедия произошла "из-за человеческого фактора". Началось расследование, которое продолжается до сих пор.

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