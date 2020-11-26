Украина ответила Беларуси по поводу врученной ноты протеста

МИД Украины ответил Беларуси по поводу ноты протеста. Фото:facebook.com/UkraineMFA

Министерство иностранных дел Украины считает вручение ноты протеста послу в Беларуси чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной.

Об этом сообщает "УНН".

"Считаем реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной. Хотим напомнить, что для Украины, как европейского демократического государства, свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение. Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует ", - говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что правоохранительные органы государства принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников.

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"Наша страна четко придерживается положений Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории. Ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью относиться к своим международным обязательствам и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета вроде безосновательных уходов дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы. Напоминаем также, что в период Революции достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию к Украине и избранному украинским народом европейскому курсу ", - отметили в министерстве.

26 ноября министерство иностранных дел Беларуси вручило украинскому послу Игорю Кизиме ноту протеста. Таким образом Беларусь выразила решительный протест из-за поддержки Украины серии митингов в Минске.