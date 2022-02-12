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суббота, 12 февраля 2022 16:52

Украина официально признала Саакашвили потерпевшим

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Украина официально признала Саакашвили потерпевшим
Омбудсмен заявила, что Саакашвили признали потерпевшим. Фото: dw.com

Украина официально признала экспрезидента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Процесуальным руководителем Генеральной прокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданина Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины", - отметила омбудсмен.

Денисова отметила, что признание Саакашвили потерпевшим произошло с учетом того, что ему причинен физический и моральный ущерб неправомерными действиями работников правоохранительных органов Грузии.

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Омбудсмен напомнила, что 14 января 2022 года было начато производство по факту совершения преступления против Саакашвили в связи с превышением служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии во время содержания Саакашвили.

Денисова добавила, что процессуальный статус потерпевшего дает основания Саакашвили в дальнейшем воспользоваться соответствующими правами на разных стадиях уголовного производства.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили спел на заседании суда 9 февраля гимн Украины.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов после восьми лет эмиграции. Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

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Дата
12
февраля

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