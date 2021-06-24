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пятница, 25 июня 2021 00:16

Украина не причастна к операции по захвату "вагнеровцев" - Зеленский

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Украина не причастна к операции по захвату &quot;вагнеровцев&quot; - Зеленский
Зеленский прокомментировал "срыв" спецоперации по задержанию "вагнеровцев".Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев".

"К господину Ермаку в СБУ ноль вопросов. Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея такой операции - это была идея других стран", - сказал он в интервью Натальи Мосейчук на телеканале 1+1.

"Слава Богу, что мы проявили субъектность в этом важном вопросе", - сказал он.

По словам Зеленского, в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных вагнеровцев. "Когда" вагнеровцы "были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал он.

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По словам Зеленского, Лукашенко сказал ему, что "не подведет" и "разберется". "Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло, и это была последняя наша беседа", - сказал Зеленский.

29 июля белорусские правоохранители задержали 33 "вагнеровцев" в санатории под Минском. 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

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