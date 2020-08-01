Украина не может разорвать дипотношения с Россией - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хранить дипломатические отношения с РФ стоит для помощи сотням украинских политзаключенных на российской территории.
"У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать ... Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, а Россия по сути охотится на них в оккупированном Крыму, у себя на территориях, это была бы ошибка", - сказал он в интервью изданию "Главком".
Украина сделала правильно, отозвав посла из России, отметил Кулеба.
"Безусловно, правильно. И мы делаем правильно, не возвращая посла в РФ", - добавил министр.
Украине нужно ограниченое дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан.
"Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной", - добавил он.
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Напомним, министр МИД заявил, что Украина готова на компромиссы в переговорах с Россией, чтобы вернуть под контроль оккупированый Донбасс. Но для того должны быть выполнены все условия нашей стороны.
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