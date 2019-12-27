Украина наращивает импорт электроэнергии из Беларуси, игнорируя протесты Литвы — Москаль

Экс-глава Луганской и Закарпатской областных администрацией Геннадий Москаль прокомментировал импорт российской электроэнергии в Украине через Беларусь. Фото: Укринформ

Украина сохранила беспрепятственные возможности для импорта российской электроэнергии через Беларусь, открытого благодаря "поправке Геруса".

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил бывший глава Луганской и Закарпатской областных администраций Геннадий Москаль.

"Это чисто российская электроэнергия, которая идет в обход санкций, наложенных и США, и другими странами за агрессию на востоке Украины и за Крым. По этому вопросу почему правительство молчит, Офис Президента молчит, Министерство энергетики молчит. Основной народный энергетик и заслуженный энергетик — это у нас Герус, который этими всеми теневыми схемами заправляет", - отметил Москаль.

По его словам, после окончания строительства российской корпорацией "Росатом" атомной электростанции в Беларуси, объем поставок электроэнергии через Беларусь по демпинговым ценам увеличится.

"Росатом" строит в Беларуси атомную электростанцию. И куда будут девать выработанную электроэнергию? Ясно что это делается для подрыва (украинской энергетики - ред.)", - добавил Геннадий Москаль.

Он отметил, что Литва, в отличие от Украины, на законодательном уровне уже запретила с 1 января поставки из Беларуси - 19 декабря парламент Литвы единогласно утвердил законопроект о предотвращении пропуска в страну электроэнергии, которая будет вырабатываться Белорусской АЭС.

Москаль уверен, что благодаря поправкам руководителя парламентского комитета Андрея Геруса, Российская Федерация получила возможность кратковременно понизить цену электроэнергии на украинском рынке, в т.ч. благодаря реэкспорту российской электроэнергии через Беларусь, доведя тем самым украинские энергогенерирующие и угледобывающие компании до банкротства.

"Сценарий таков: шахты закроются, тепловые электростанции закроются, атомные — закроются. После этого они (Российская федерация -ред.) закроют они поставки, и мы останемся у разбитого корыта. И не надо войны, не надо ничего. Надо найти еще таких пару Герусов", — предупреждает Г.Москаль.

Как сообщалось ранее, коммерческий импорт электроэнергии из России и Беларуси (стран, не входящих в Европейское энергосообщество) стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого же комитета комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады. 4 декабря был принят законопроект №2233, которым импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка "по двусторонним договорам" и "внутрисуточный рынок", в то время как поставки на рынок "на сутки вперед" оставили для России открытыми. Сегмент рынка "на сутки вперед" является ценообразующим. Кроме того, законопроектом №2233 предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по "по двусторонним договорам" и на "внутрисуточный рынок". Импорт электроэнергии из Беларуси, в т.ч. транзит через ее территорию российской электроэнергии, законопроектом не ограничен. Демпинговые поставки электроэнергии из России и Беларуси привел к искусственному ограничению выработки украинскими производителям. Государственная компания "Энергоатом" уже оценила недополученную выручку от этих ограничений в 100 млн грн. Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.