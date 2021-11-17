Украина направила три десятка запросов на выдачу Януковича и его окружения

Виктору Януковичу и его подельникам грозит пожизненное заключение за расстрел участников Майдана. Фото: facebook.com/v.yanukovych.gov

Прокуратура Украины направила России более 30 запросов о местонахождении и выдаче президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

Российская сторона все их проигнорировала, сообщил на брифинге Денис Иванов из Офиса генпрокурора.

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"Следствие пыталось установить местонахождение фигурантов в порядке международного сотрудничества. А также просило о выдаче руководителей правоохранительных органов и бывшего президента Януковича", - сказал Иванов.

Российская сторона отказала в их выдаче.

Госбюро расследований и Офис генпрокурора завершили 17 ноября расследование по преступлениям президента-беглеца Виктора Януковича и других девяти высокопоставленных чиновников во время акций протеста на Майдане 2014 года. Расследование длилось 8 лет, за это время собрали из более 1,5 тысяч томов доказательств.