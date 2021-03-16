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вторник, 16 марта 2021 03:45

Украина начнет открывать "дистанционные" посольства нового образца

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Украина начнет открывать &quot;дистанционные&quot; посольства нового образца
Украина будет открывать посольства нового образца. Фото: РБК

Украина будет создавать свои посольства за рубежом с резиденцией в Киеве - соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Нововведения позволят оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков, передает пресс-служба МИД.

Одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве.

"То есть посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Дипломатическая служба во многом подобна военной. Ее будущее - за компактными, мобильными подразделениями, которые способны быстро и эффективно выполнять поставленные задачи. Поэтому мы разработали новый формат. Посольства "1+2" станут именно такими компактными дипломатическими командами, в том числе в странах и регионах, где Украина до сих пор не была представлена", - отметил Кулеба.

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Такой формат дистанционного дипломатического присутствия успешно функционирует во многих зарубежных странах, в частности Европейского Союза, и сейчас Украина начинает воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам.

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