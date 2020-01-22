Украина начала подготовку к визиту Макрона

МИД объявило о подготовке визита Макрона в Украину. Фото: EADaily

В МИД сообщили о подготовке визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.

Заместитель министра иностранных дел Украины и посол Франции в Украине Этьен де Понсен во время встречи обсудили подготовку визита французского президента, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет - подготовка официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украине", - сказано в сообщении.

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В то же время дата визита не сообщили.

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает войну на Донбассе причиной ухудшать с Россией отношения. Добавил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к Владимиру Путину.