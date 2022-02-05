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суббота, 05 февраля 2022 05:06

Украина на борьбу с Covid-19 потратила более 100 млрд грн

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Украина на борьбу с Covid-19 потратила более 100 млрд грн
Пандемия обошлась Украине более чем в 100 млрд гривен. Фото: Укринформ

Расходы на украинскую медицину, обусловленные пандемией коронавируса, за два года составили более 100 млрд грн.

Об этом сообщил в Телеграме глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Сегодня Минфин отчитался об общих расходах госбюджета на борьбу с коронавирусной болезнью в 2021 году. Было израсходовано 46,4 млрд грн. Из них больше всего - на услуги экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с Covid-19 (22,4 млрд грн) и на закупку вакцин (11,4 млрд грн)", - отметил Радуцкий.

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По его словам, в 2020 году на борьбу с коронавирусом использовали 23,8 млрд грн из "ковидного" фонда и 21 млрд грн финансирования от Национальной службы здоровья. "В целом - почти 55 млрд грн. В частности, была профинансирована выплата надбавок медикам на 5,5 млрд грн", - добавил глава комитета.

Радуцкий подчеркнул, что "в общей сложности за два года пандемии государство потратило на поддержку медицинской сферы колоссальные средства - более 100 млрд грн".

Он также заметил: если добавить расходы по другим бюджетным программам, например, обеспечение медицинских учреждений кислородными станциями, выплата больничных, субвенция местным бюджетам, поддержка бизнеса, который понес убытки во время пандемии, то сумма получается еще больше.

"На этот год в госбюджете предусмотрено более 22 млрд. грн. на оплату медицинских услуг для лечения Covid-19. Еще 2,6 млрд грн заложено на покупку вакцин. Но при перераспределении поступлений в бюджет будут выделены дополнительные суммы", - подчеркнул Радуцкий.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что пик коронавируса в Украине ожидается примерно с середины до конца февраля.

24 января президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты за бустерную вакцинацию. Украинцам за третью прививку будут дополнительно начислять 500 грн в рамках программы "єПідтримка".

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