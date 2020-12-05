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суббота, 05 декабря 2020 20:40

Украина может увеличить свое участие в операциях НАТО

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Украина может увеличить свое участие в операциях НАТО
Оприрации приблизят Украину к членству в НАТО. Фото: nato.int

Украина может увеличить национальные взносы в операции НАТО и направить дополнительный персонал.

Министр обороны Андрей Таран сказал об этом в интервью "Урядовому кур'єру".

"Мы готовы увеличить национальные вклад в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы.

Все это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели - полноправному членству в Организации Североатлантического договора.

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И в этом контексте мы четко определяем свои амбиции получить План действий по членству в НАТО и надеемся на всестороннюю политическую поддержку союзников НАТО о принятии такого решения на следующем саммите Альянса 2021", - сказал он.

Министерство обороны надеется, что на саммите НАТО 2021 решат предоставить Украине план действий по членству в Альянсе. Украинский партнерство с НАТО особенно важно для противодействия агрессивной политике России, которая является вызовом для международного мира и безопасности, об этом на пресс конференции сообщил министр обороны Андрей Таран.

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Дата
05
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