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воскресенье, 14 февраля 2021 04:50

Украина может стать гарантом продовольственной безопасности ОАЭ

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Украина может стать гарантом продовольственной безопасности ОАЭ
Главными экспортными позициями Украины в ОАЭ, пока остается продукция агропромышленного комплекса и металлургии. Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сферах сотрудничества Украины и Эмиратов. Об этом сообщает ОП.

Общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Эмиратами в 2019 году составил 1 млрд 65 млн долларов США. Главными экспортными позициями Украины в ОАЭ, по словам главы государства, пока остается продукция агропромышленного комплекса и металлургии.

"Действительно, Украина может стать гарантом продовольственной безопасности Эмиратов. Украинские черноземы известны во всем мире, мы - среди мировых лидеров по экспорту пшеницы, кукурузы, ячменя. Также мы стремимся и работаем над тем, чтобы высокотехнологичные товары, которые имеют высокую добавочную стоимость, начали преобладать в нашей структуре торговли. Украина имеет соответствующие технологии, и с помощью инвестиций со стороны ОАЭ мы можем создавать такую продукцию для собственных нужд и для поставки на рынки третьих стран", - сказал Владимир Зеленский.

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Он добавляет, что такой высокотехнологичной сферой может быть космос. Украина имеет определенные достижения в космической сфере: успешная миссия "Надежда", и, имея одного из признанных мировых лидеров в этой области, КБ "Южное", может совместно расширить возможности в области космоса.

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ они будут находиться с официальным визитом 14-15 февраля.

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Дата
14
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