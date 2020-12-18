Украина и Турция провели первое заседание Квадрига

Главы МИД и Минобороны Украины и Турции обсудили Крымскую платформу и ситуацию на востоке Украины. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

В Киеве состоялось первое заседание министров Украины и Турции в формате Квадрига с участием глав МИД и Минобороны Украины и Турции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, формат Квадрига поможет ускорить евроатлантической интеграции Украины.

"Мы разделяем общее мнение, что механизм Квадриги под руководством наших президентов станет важной движущей силой не только украинского-турецких отношений, а в целом развития ситуации в нашем регионе", - отметил Кулеба.

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В ходе встречи Турция подтвердила поддержку Украины в процессе реформ и евроатлантической интеграции, в частности поддерживает вступление в ЕС и НАТО. Турция также продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Турция поддержит украинскую инициативу Крымская платформа по деоккупации полуострова. Анкара и дальше будет поддерживать территориальную целостность Украины, режим тишины в Донбассе и дальнейшую деятельность там СММ ОБСЕ", - сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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