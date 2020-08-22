Украина и Турция обсудили освобождение крымских татар

Телефонный разговор Зеленского и Эрдогана состоялся 22 августа. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время беседы украинский лидер поднял вопрос необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых Россией граждан, сообщает пресс - служба Офиса президента.

"У нас есть новый список, куда входит более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них - отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов", - подчеркнул Зеленский.

Он выразил благодарность Эрдогану за отстаивание прав и интересов крымских татар, а также при содействии освобождению украинских граждан, в частности крымских татар, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Также главы государств обсудили ситуацию с распространением коронавируса и договорились и в дальнейшем координировать усилия в борьбе с пандемией и ее последствиями.

Стороны отметили, что коронавирус не должен повлиять на развитие двусторонних отношений.

Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны, которая является важной составляющей украинского-турецкой стратегического партнерства и имеет значительный потенциал.

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Последний раз телефонный разговор Зеленского и Эрдогана состоялся 24 июня. Лидеры договорились о возобновлении авиационного сообщения по мере ослабления карантинных мероприятий.