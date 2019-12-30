Украина и Газпром подписали мировую относительно $7,4 млрд

Представитель Газпрома и министр юстиции Украины подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.

"Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже", - написал в Facebook заместитель министра юстиции Иван Лещина.

Автор: Facebook Подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа.

Известно, что Киев отказывается от штрафа Антимонопольного комитета для Газпрома. Речь идет о сумме около $7,4 млрд.

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"Подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, к которым стремилась Украина", - объясняет Лещина.

В январе 2016-го Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Газпром почти 86 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах. С учетом пени за просрочку оплаты сумма выросла вдвое - до 172 млрд грн. Газпром со штрафом не соглашался. Оспаривал его в судах.