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воскресенье, 18 апреля 2021 19:26

Украина и ЕС создадут совместные сертификаты по Covid-19

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Украина и ЕС создадут совместные сертификаты по Covid-19
Сертификаты будут касаться вакцинации от коронавируса. Фото: Reuters

Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от коронавируса.

Он подтверждать вакцинацию, выздоровление от коронавируса и сдачу тестов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Совместимость украинского и европейского сертификата позволит Украинский беспрепятственно путешествовать по Европе", - отметил премьер-министр.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 282 новых больных коронавирусом. Из них детей - 456, медработников - 161. Количество активных больных - 424645 человек. Умерли за последние сутки 250 человек, а выписаны - 6523.

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