Украина, Грузия и Молдова просят ЕС передавать вакцины от Covid по-новому

Сейчас третьи страны получают вакцины от ЕС на основе двусторонних договоренностей или через программу COVAX. Фото: pixabay.com

Украина, Молдова и Грузия обратились к Еврокомиссии с просьбой разработать механизм передачи Covid-вакцин ЕС для стран Восточного партнерства по тому же принципу, который недавно использовали для стран Западных Балкан.

Совместное обращение главы правительств подписали в рамках недавно начатого трехстороннего формата тесного сотрудничества по европейской интеграции между Украиной, Грузией и Молдовой под названием Ассоциированное трио, сообщили на сайте правительства.

"Такой подход в сочетании с другими усилиями стран-партнеров помог бы избежать проблем нехватки вакцины и обеспечить ее необходимое количество в разумные сроки. Страны Ассоциированного трио убеждены, что только объединенные усилия всех партнеров помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах-партнерах ЕС, что в свою очередь будет способствовать скорейшему преодолению вызванного пандемией эпидемиологического кризиса", - говорится в сообщении.

Третьи страны получают вакцины от ЕС на основе двусторонних договоренностей, а также через программу COVAX.

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21 мая производитель Pfizer/BioNTech пообещал странам со средним и низким уровнем доходов 1 млрд доз вакцины по сниженной цене. Pfizer решил поставлять вакцину по дифференцированному принципу. Богатые страны будут платить полную цену, страны со средним уровнем доходов - половину от этой цены. А страны с низким уровнем доходов смогут покупать по себестоимости.