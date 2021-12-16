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четверг, 16 декабря 2021 01:18

Украина, Грузия и Молдова надеются на сотрудничество с ЕС

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Украина, Грузия и Молдова надеются на сотрудничество с ЕС
Украина, Грузия и Молдова просят поддержки у лидеров Евросоюза. Фото: armyinform.com.ua

Украина, Грузия и Молдова призвали Евросоюз признать их европейскую перспективу.

Соответствующее совместное заявление глав государств и правительств "Ассоциированного трио" - Грузии, Республики Молдова и Украины - по итогам 6-го саммита Восточного партнерства опубликован на сайте главы Украинского государства.

"Мы подтвердили нашу твердую приверженность дальнейшему укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Грузии, Республики Молдова и Украины с Европейским Союзом, в частности путем продолжения тесного сотрудничества с целью укрепления верховенства права и продвижения реформ для достижения соответствия Копенгагенским критериям", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что уважение к общим ценностям и выполнение соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли будет способствовать дальнейшему прогрессу в отношениях, а также дальнейшей экономической интеграции к внутреннему рынку ЕС, как это предусмотрено соглашениями об ассоциации.

В то же время, страны "Ассоциированного трио" надеются на расширение отраслевого сотрудничества с ЕС в других сферах, в частности по вопросам "зеленого" и цифрового переходов, соединенности, энергетической безопасности, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения.

Стороны заявили, что заинтересованы в углублении сотрудничества с ЕС для интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, в том числе путем участия в программах ЕС "Цифровая Европа", "Инструмент сообщение Европы", а также снижение платы за роуминг между ЕС и Ассоциированным трио".

"Мы готовы приложить все усилия для укрепления сотрудничества с ЕС, в том числе на высоком уровне, с целью укрепления европейской энергетической безопасности, полного использования имеющихся газотранспортных систем, полного применения законодательства ЕС, синхронизации электрических сетей и предотвращения использования энергии в качестве оружия", - отмечается в документе.

Кроме того, в нем акцентируется внимание на необходимости усиления соединимости и транспортных связей между ЕС и "Ассоциированным трио", в том числе путем либерализации рынка автотранспортных перевозок, развития транспортных коридоров, а также реализации совместных инфраструктурных проектов по поддержке Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства.

Страны также призвали ЕС к усилению его роли в содействии миру и стабильности в регионе Восточного партнерства, используя все доступные инструменты, в том числе соответствующие ограничительные меры, когда это необходимо.

Они призвали лидеров ЕС рассмотреть эти вопросы на заседании Европейского Совета 16 декабря 2021 года.

"Мы напомнили, что попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом", - добавляется в заявлении.

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Отмечается, что Украина, Грузия и Молдова ожидают развития сотрудничества с агентствами и механизмами ЕС, включительно с Европейским фондом мира и участием в проектах PESCO, а также заинтересованы в диалоге с ЕС в рамках инициативы "Компас безопасности".

"Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать в направлении членства в Европейском Союзе. В связи с этим мы призываем Европейский Союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми соответствующими шагами, сделанными нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины", - подытоживается в тексте.

Ранее вступление Украины в ЕС поддержали Латвия, Литва, Эстония, Польша, Хорватия и Словакия.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

В октябре Украина получила от ЕС €600 млн второго транша макрофинансовой помощи.

Восточное партнерство — это проект Евросоюза, имеющий целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Из шести государств-членов этого объединения три – Украина, Грузия и Молдова объявили вступление в Евросоюз целью своей внешней политики и подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Украина, Грузия и Молдова также пользуются безвизовым режимом с ЕС. 21 мая 2021 года они создали совместный формат для сотрудничества – ассоциированное трио.

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