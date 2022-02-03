Украина готова купить у Турции новые беспилотники

У Эрдогана рассказали о сотрудничестве с Украиной. Фото: Reuters

Украина готова приобрести у Турции новые беспилотники.

Об этом сказал глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Bloomberg.

"Объем торговли между Украиной и Турцией в прошлом году увеличился на 59 процентов, достигнув $7,1 млрд. Оборонная промышленность является одной из сфер, в которых достигнут прогресс во взаимоотношениях", - сказал Алтун.

Он напомнил, что Киев уже купил у Анкары 12 турецких беспилотников. Объемы снабжения новых аппаратов еще не называют.

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Алтун добавил, что военное сотрудничество с Украиной не направлено против России. Но его не нарушат в угоду РФ.

3 февраля в Киеве состоится встреча президента Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. В этот день отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.