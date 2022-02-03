Украина готова купить у Турции новые беспилотники

Украина готова приобрести у Турции новые беспилотники.
Об этом сказал глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Bloomberg.
"Объем торговли между Украиной и Турцией в прошлом году увеличился на 59 процентов, достигнув $7,1 млрд. Оборонная промышленность является одной из сфер, в которых достигнут прогресс во взаимоотношениях", - сказал Алтун.
Он напомнил, что Киев уже купил у Анкары 12 турецких беспилотников. Объемы снабжения новых аппаратов еще не называют.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган пригласил в Анкару Путина и Зеленского: Кремль назвал условия визита
Алтун добавил, что военное сотрудничество с Украиной не направлено против России. Но его не нарушат в угоду РФ.
3 февраля в Киеве состоится встреча президента Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. В этот день отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.
Комментарии