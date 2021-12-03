Украина готова к любым форматам мирных переговоров по Донбассу

 
Ексклюзивы
1/5
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее интервью погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 162
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 765
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 792
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1323
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 1872
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 261
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 2979
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 4995
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1143
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 621
Фото
Все фото
4
4
3
11
4
Они &quot;работают&quot;: министра обороны слушал пустой зал Рады
Они "работают": министра обороны слушал пустой зал Рады
&quot;10 миллионов отдали Трухину&quot; - переписка &quot;слуги народа&quot; о государственном бюджете попала в фотообъектив
"10 миллионов отдали Трухину" - переписка "слуги народа" о государственном бюджете попала в фотообъектив
После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку
После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку
&quot;Идти на договорняк с Путиным – это позор&quot;: оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Турчинов призвал создать объединенный штаб для легитимного изменения парламента
Турчинов призвал создать объединенный штаб для легитимного изменения парламента
Видео
Все видео
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Сливали токсины в водохранилище: рассекретили подробности аварии на ТЭС Ахметова
Сливали токсины в водохранилище: рассекретили подробности аварии на ТЭС Ахметова
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
Интервью
1/5
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 747
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 3420
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2349
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3294
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 891
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 225
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
пятница, 03 декабря 2021 23:50

Украина готова к любым форматам мирных переговоров по Донбассу

  Комментировать
Украина готова к любым форматам мирных переговоров по Донбассу
По словам Кулебы, Украину, США, Францию и Германию объединяет общая цель. Фото: Слово и Дело

Чтобы вернуть Россию за стол переговоров и к выполнению минских соглашений, Украина готова к любым форматам мирных переговоров по Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Дом.

Он отметил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждались пакет мер для сдерживания РФ и то, как сторонам вернуться к выполнению минских соглашений.

По словам Кулебы, Украину, США, Францию и Германию объединяет общая цель - вернуть Россию за стол переговоров.

"Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию", - заявил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Путина угрожают открыто давать оружие боевикам

С 1 декабря в вооруженных формированиях России на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей начался новый период оперативной и боевой подготовки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина готова к любым форматам мирных переговоров по Донбассу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
 Просмотров: 84164
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье Просмотров: 14805
&quot;Триколор, позор и безвкусица&quot; - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм &quot;Мисс Украины-2021&quot;
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
3
 2 Просмотров: 14679
&quot;Мы ошиблись, доверившись источнику&quot; - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
 2 Просмотров: 7551
Гулять так гулять: правительство решило дать больше на &quot;вовину тысячу&quot;
Гулять так гулять: правительство решило дать больше на "вовину тысячу" Просмотров: 7353
Политика
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии Просмотров: 1269
Цемаха похитили дерзко и профессионально: экс-разведчик рассказал подробности захвата террориста
Цемаха похитили дерзко и профессионально: экс-разведчик рассказал подробности захвата террориста Просмотров: 612
Украина – главная тема: у Байдена рассказали, о чем он поговорит с Путиным
Украина – главная тема: у Байдена рассказали, о чем он поговорит с Путиным Просмотров: 252
Евросоюз даст Украине €1,4 млн на укрепление границы
Евросоюз даст Украине €1,4 млн на укрепление границы Просмотров: 45
Байден готовит "сюрприз" Путину, чтобы помешать его вторжению в Украину
Байден готовит "сюрприз" Путину, чтобы помешать его вторжению в Украину Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
7
С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия
2
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
2
Заместитель Кулебы подал в отставку
2
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
2
Организатор "Голодной тусы" истерикой отреагировал на смерть Славитича
Голосов: 9558
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть