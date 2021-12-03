По словам Кулебы, Украину, США, Францию и Германию объединяет общая цель. Фото: Слово и Дело

Чтобы вернуть Россию за стол переговоров и к выполнению минских соглашений, Украина готова к любым форматам мирных переговоров по Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Дом.

Он отметил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждались пакет мер для сдерживания РФ и то, как сторонам вернуться к выполнению минских соглашений.

По словам Кулебы, Украину, США, Францию и Германию объединяет общая цель - вернуть Россию за стол переговоров.

"Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию", - заявил министр.

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