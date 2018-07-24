"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Патриарх Кирилл в последний раз был в Украине 5 лет назад, тогда приехал с президентом Владимиром Путиным. Фото: Ейская Епархия

5 лет назад, 26 июля 2013 года, патриарх Русской православной церкви Кирилл приехал в Киев на празднование 1025-летия Крещения Руси. Это был его последний визит в Украину.

На следующий день в столицу приехал и президент России Владимир Путин. Экс-президент Виктор Янукович наградил патриарха Кирилла орденом князя Ярослава Мудрого I в. Празднование происходило два дня.

Патриарх Кирилл известен своими прокремлевскими заявлениями и отстаиванием позиций "русского мира".

Gazeta.ua сделала подборку цитат патриарха о войне на Донбассе, украинской поместной церкви и независимости.

"Наша церковь (Русская православная церковь - Gazeta.ua) никогда не оставит в беде своих братьев на Украине и не откажется от них. Мы никогда не согласимся на смену священных канонических границ нашей церкви, потому что Киев - это духовная колыбель святой Руси как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии ".

Мы никогда не согласимся на смену священных канонических границ нашей церкви, потому что Киев - это духовная колыбель святой Руси

"В Украине происходят насильственные захваты храмов, игнорируются решения судов, ведется информационная кампания против церкви (Московского патриархата - Gazeta.ua), в украинском парламенте предлагаются законопроекты, цель которых - дискриминировать и поставить в очень тяжелые условия наибольшую религиозную общину страны".

"На Украине очень тяжелая ситуация. Настоящие гонения на Украинскую православную церковь. За последнее время захвачено силой 50 храмов. Постоянно происходят нападения на храмы, дерутся священники ... Есть кадры, когда священник в одежде весь в крови, его называют оккупантом, а он украинец, родился на Украине и говорит только по-украински. Его бьют только потому, что он находится в канонической Церкви, которую местные власти называют церковью-оккупантом ".

"Для меня Украина - это то же самое, что и Россия. Там мой народ, церковь, которую Господь благословил мне в этот исторический период времени возглавлять. Это моя радость и моя боль. Я молюсь за Блаженнейшего митрополита Онуфрия, по епископат нашей церкви, за духовенство, за верующий народ, и верю, что таким образом Украина сохранится и будет благополучной, мирной, спокойной страной, дружественной по отношению к соседям, открытой по отношению к Европе ".

Мы перед Богом один народ, мы исповедуем одну православную веру, как кому бы не хотелось сказать, что и другие веры исповедует украинский народ

"Украина политически является зарубежной страной. Духовно и исторически этого никогда не было. Мы перед Богом один народ, мы исповедуем одну православную веру, как кому бы не хотелось сказать, что и другие веры исповедует украинский народ. Призываю всех чад Русской православной церкви помолиться накануне праздника Пасхи о народе Руси, который живет на Украине ".

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17 июля президент Петр Порошенко подписал обращение к Вселенскому патриархату с просьбой предоставить Томос Украинской поместной автокефальной церкви и попросил Верховную Раду поддержать эту инициативу. Зато глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал киевского патриарха Филарета "лидером самопровозглашенного Киевского патриархата", а стремление украинской церкви - "расколом". 23 июня в Стамбул к Вселенского патриарха Варфоломея I ездили четыре митрополита УПЦ Московского патриархата с народным депутатом из "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским. Просили не предоставлять автономию.