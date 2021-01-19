Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд

Несмотря на все усилия реванша, Украина движется в сторону цивилизации. Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.





О выборе украинцев:

Эти выборы (президентские выборы в 2019 году, когда победил Владимир Зеленский. - Gazeta.ua) были соревнованием между идеей педалированой идентичности и идеей открытости Украины. Которая в карикатурном виде была воплощена президентом как "какая разница?" Но это была попытка объединить Украину общим проектом надежды. Другое дело - как это удается.

Я принадлежу к фракции "Европейской солидарности". Но и тогда, и сейчас говорю: из этого следует извлечь урок. Учитывать и идти на объединение для преодоления угроз. Даже на договорняки. Надо создать сильную центристскую Украину, которая будет руководствоваться здравым смыслом. Для этого должен быть диалог между партиями.

О Революции достоинства:

Революция достоинства была для всех чем-то своим. Кто-то пришел на Майдан против олигархов. Кто-то - за нациократию. Кто-то - за интересы работников. Кто-то - за либеральный капитализм. Но если добираться до сути, это была революция геополитического выбора. Он сделан. Пока, несмотря на все усилия реванша, мы движемся туда, куда Украина надо. Не стали частью Евразийского союза и сателлитом России. Остались страной, сохранила демократию. Мы - страна, где несмотря на коррупцию, есть принцип верховенства права, каким бы противоречивым оно есть. Движемся в сторону цивилизации. Мы не попали в ловушку антицивилизационного выбора. Это - главное.

О языке Одессы:

Мыслью про русскую Одессу давно манипулируют - ничего не получилось.

Да, в Одессе говорят по-русски. Это тоже технология раскола, когда говорят, что украинцы по-русски не разговаривают. Я за то, чтобы украинский язык в официальном пространстве занимал больше места. Нормально, когда будут плакаты украинские, все официальные мероприятия проводить государственным, когда украинский будет звучать в органах местного самоуправления. Но это не значит, что язык является критерием разделения на своих и чужих. Мне ближе русскоязычные, которые идут защищать Украину, чем безупречно украиноязычный Медведчук.

Об украинском искусстве:

Украинское искусство в мировом масштабе недооценено. Если рядового европейца спросить об украинском искусстве, вспомнит народные песни, танцы, выставки художников-традиционалистов. И у нас есть и другое искусство. Мой друг пианист Алексей Ботвинов более 300 раз сыграл сложный произведение в истории фортепиано - "Гольдберг-вариации" Баха. В Германии ему сказали: "Мы не знали, что у вас есть классическая музыка. Думали, в Украине существует только фольклор. Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ Александр Ройтбурд во дворе Одесского художественного музея Продвигая Украину, мы делаем акцент на архаическую экзотику, как молодое африканское государство, в которого нет классического основания. У нас оно есть. Но мы упорно несем миру подсолнухи, писанки, вышиванки. Это тоже интересно. Но современное украинское искусство - другое. Оно занимается не только проблемами наследия, а и острыми социальными, культурологическими вопросами, актуальными в эстетическом плане. Оно временем критически относится к действительности. Время нелинейно работает с языком, с культурными наслоениями. Это происходит вне сферы презентации Украины в мире.

Разговор с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом читайте в журнале "Країна" от 14 января 2021 года.

Александр Ройтбурд 2017 года выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Долго боролся за восстановление в должности. Хочет, чтобы музей имел статус национального.

На местных выборах в октябре 2020-го прошел в Одесский областной совет от партии "Европейская солидарность".