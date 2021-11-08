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понедельник, 08 ноября 2021 11:54

Украина должна заплатить €100 тыс. и вернуть скифское золото - Тарута

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Украина должна заплатить €100 тыс. и вернуть скифское золото - Тарута
В 2015 году Сергей Тарута инициировал проект постановления бб обращении Верховной Рады в парламент Нидерландов о возвращении в Украину музейных ценностей. Фото: Фейсбук политика

Апелляционный суд Амстердама огласил решение по делу о принадлежности скифского золота. Коллекцию из музея Крыма вывезли на экспозицию в Амстердам, и уже восьмой год она находится в Нидерландах. Теперь Украина должна выплатить около €100 тыс. за хранение коллекции в Музее Алларда Пирсона и вернуть бесценные экспонаты в Киев.

"Речь шла о предметах, принадлежащих Украине. С музеем Амстердама была согласована экспозиция. Она закончилась и мы настаивали на возвращении экспонатов на украинскую территорию. В музеях есть временная или постоянная экспозиция, но они не имеют права на владение ни одним сокровищем. Это - культурное достояние, принадлежащее украинскому народу. Министерство культуры Нидерландов нас поддерживало, но необходима была поддержка еще нидерландского парламента", - отметил народный депутат Сергей Тарута.

В 2015 году как председатель подкомитета по охране историко-культурного наследия комитета ВРУ по культуре и духовности он выступил с законодательной инициативой - проектом постановления "Об обращении Верховной Рады Украины в Генеральные штаты (Парламент) Королевства Нидерланды относительно ситуации вокруг возвращения в Украину музейных ценностей". Парламент постановление поддержал. Также направили обращение к Нидерландскому правительству.

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"Когда стало понятно, что РФ пытается присвоить и нагло украсть (как и наши территории) украинское культурное достояние, по моей инициативе был налажен конструктивный диалог с послом Нидерландов, министерством культуры Нидерландов и т.д. Тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин и министр культуры Евгений Нищук прислушались к предложениям, профессионально и самоотверженно защищали украинские интересы. Так должны действовать патриоты и государственники. После победного для нас решения суда Украина должна выплатить около 100 тысяч евро за хранение коллекции в Музее Алларда Пирсона. Главное сейчас грамотно и оперативно организовать этот процесс и довести борьбу, которую мы вели годами, до логического завершения. Понимание и осознание своего историко-культурного наследия - основа самоидентификации, рождающая гордость быть гражданином. Скифское золото - бесценно", - резюмировал Тарута.

Суд Амстердама принял решение о скифском золоте 26 октября. Коллекцию должны вернуть Украине согласно ему. В Нидерланды сокровища передали в начале 2014-го для выставки. После аннексии полуострова тамошние суды начали решать, куда отдавать ценности - в Крым или на подконтрольную Украине территорию.

Общая стоимость 565 ценных предметов - почти 300 млн грн. В коллекции есть посуда, оружие, украшения, доспехи.

Россия выразила несогласие с судебным решением. В течение трех месяцев могут подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

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08
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