Украина договорилась с МВФ

Экономика Украины будет расти быстрее, говорят в правительстве.

Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества.

Президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, пишет сайт главы государства.

Сотрудники фонда достигли согласия с украинской властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ.

"Наш разговор с директором-распорядителем МВФ был очень конструктивным.

Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", - заявил Зеленский.

"Символично - в 100 дней правительства", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Фактически, это совместная программа, в которой декларируются планы и намерения, по которым страна будет жить в ближайший период времени.

Поддержка таких крупных системных институтов - маркер доверия к стране. А значит для нас будут дешевые ресурсы - для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты", - заявил глава Кабмина.

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23 ноября миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Работала с 14 ноября. Украина пыталась договориться о трехлетней программе финансирования на $5-6 млрд. Предыдущую 14-месячную утвердили 19 декабря прошлого года. Ее объем — $3,9 млрд. МВФ сразу выделил $1,4 млрд. Пересмотр программы планировали на май. Но транша не дали из-за досрочных парламентских выборов.