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вторник, 21 января 2020 17:19

Украина больше не претендует на создание таможенного союза с ЕС

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Украина больше не претендует на создание таможенного союза с ЕС
Но Украина рассчитывает на упрощение таможенных процедур. Фото: "РБК-Україна"

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом.

Но Украина рассчитывает взамен на упрощение таможенных процедур.

"Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - сказал Кулеба во время публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020-м", передает "РБК-Украина".

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Это будет касаться авторизованных экономических операторов на основе законодательства, принятого парламентом в прошлом году.

По словам Кулебы, вопрос таможенных процедур Украины будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации. Оно состоится в Брюсселе 28 января.

Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО. Участие в программе EOP даст возможность оперативнее обмениваться разведывательными данными с Североатлантическим Альянсом, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в штаб-квартиру НАТО.

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