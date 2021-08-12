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четверг, 12 августа 2021 11:49

Украина больше не будет возить ядерные отходы в Россию

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Украина больше не будет возить ядерные отходы в Россию
По словам премьера, вывоз отходов Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС обходилось "Энергоатому" ежегодно примерно в $ 200 млн. Фото: Укринформ

Отходы с трех украинских атомных электростанций больше не будут вывозить в Россию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Цензор.НЕТ".

Кабинет министров утвердил Государственную программу обращения с отработанным ядерным топливом до 2025 года.

По словам премьера, вывоз отходов Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС обходился Энергоатому ежегодно примерно в $200 млн. В Украине отходы сохраняла только Запорожская АЭС в пристанционном хранилище.

"Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций. А главное, что Украина больше не будет зависеть от страны-агрессора в вопросах атомной безопасности", - отметил Шмыгаль.

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Отработанное ядерное топливо будут вывозить на долгосрочное хранение в централизованное хранилище (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне.

Украина обеспокоена планами России разместить ядерное оружие во временно оккупированном Крыму, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Дата
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