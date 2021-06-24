Украина больше не будет сотрудничать с РФ в туристической сфере

Кабмин приостановил еще одно сотрудничество с РФ. Фото: Правительственный портал

Украина денонсировала Соглашение о сотрудничестве в области туризма, участником которой является Россия.

"По результатам анализа действующих международных договоров в рамках СНГ на предмет их соответствия национальным интересам правительство считает нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в области туризма, совершенной 23 декабря 1993 в городе Ашхабаде, и соглашении о Совете по туризму государств-участников Содружества независимых государств , совершенной 30 мая 2012 в Ашхабаде. Одной из сторон этих соглашений выступает Правительство Российской Федерации. В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества, в том числе в рамках упомянутых соглашений, в дальнейшем отсутствуют", - сообщает Правительственный портал.

Сотрудничество со всеми другими странами-участниками соглашения в сфере туризма и соглашения о Совете по туризму государств-участников СНГ "обеспечивается в рамках двусторонних договоров".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин боится вступления Украины в НАТО: ракеты смогут долететь до Москвы за 10 минут

Президент России Владимир Путин подписал закон об отказе от участия в Договоре об открытом небе.