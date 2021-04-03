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суббота, 03 апреля 2021 22:29

Украина активно работает над встречей Зеленского и Байдена

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Украина активно работает над встречей Зеленского и Байдена
2 апреля состоялась первая беседа Байдена с Зеленским. Фото: flickr

Украинские дипломаты и Офис президента усиленно работают над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"И я активно, и министерство, и офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, и так же над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину", - заявила Маркарова.

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По ее словам, проведению личной встречи президентов препятствует пандемия коронавируса.

"Пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID", - пояснила посол.

Президент США Джозеф Байден в 50-минутном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в поддержке реформ, проводимых в Украине. О разговоре с Байденом Зеленский написал в Twitter. Беседа состоялась в пятницу, 2 апреля.

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