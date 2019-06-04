Указ о роспуске Верховной Рады суд рассмотрит безотлагательно

Конституционный суд будет рассматривать как безотлагательное представление народных депутатов о конституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.
Об этом пишет УНІАН со ссылкой на источник в КС.
По словам собеседника, судьи приняли решение о устной форме слушаний и удовлетворили ходатайство о безотлагательном рассмотрении производства.
Теоретически судьи могут вынести решение о конституционности указа главы государства до 21 июля - дня голосования на досрочных парламентских выборах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС Зеленского назвали "новым другом"
21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков - в округах.
Комментарии