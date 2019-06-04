Указ о роспуске Верховной Рады суд рассмотрит безотлагательно

Конституционный суд рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Конституционный суд будет рассматривать как безотлагательное представление народных депутатов о конституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Об этом пишет УНІАН со ссылкой на источник в КС.

По словам собеседника, судьи приняли решение о устной форме слушаний и удовлетворили ходатайство о безотлагательном рассмотрении производства.

Теоретически судьи могут вынести решение о конституционности указа главы государства до 21 июля - дня голосования на досрочных парламентских выборах.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков - в округах.