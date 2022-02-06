Угрозу российского вторжения в Украину обсудят лидеры трех стран

Встреча лидеров трех стран состоится в формате Веймарского треугольника. Фото: DW

Во вторник, 8 февраля, в Берлине президент Польши Анджей Дуда встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

Глава кабинета президента Польши Павел Шрот отметил, что темой переговоров лидеров будут вопросы безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы. Они проведут встречу в формате Веймарского треугольника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обсудил с главой Евросовета ситуацию в регионе

Об этой встрече несколько дней назад заявлял глава бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч. Он сообщал, что темой переговоров станет Украина.

"И Франция, и Германия, и Польша проводят разнообразные мероприятия (по ситуации в Украине). Каждая из этих стран имеет свои контакты и лидерам трех крупных европейских стран следует обменяться этими контактами", - сказал Кумоч.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили Украину во время телефонного разговора. Они договорились работать вместе над новыми санкциями против России в случае ее агрессии. По их словам, в первую очередь, нужно пытаться разрешить конфликт между Украиной и Россией благодаря дипломатии.