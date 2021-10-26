"Угольное дело" против Порошенко держат до следующего провала власти - Новиков

Адвокат Илья Новиков: "Тезисы, на которых основывается так называемое "угольное дело" – фейковые"

Общество до сих пор не услышало ни от президента Владимира Зеленского, ни от главы СБУ Ивана Баканова ответа касательно их участия в оффшорах "Квартала 95" и в "вагнергейте". Зато активно фабрикуется новое дело против лидера оппозиционной партии, пятого президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире Прямого канала заявил адвокат Илья Новиков.

Он отметил, что производство по так называемому "угольному делу" зарегистрировано еще в июле. Но силовикам дали указание "стартовать" тогда, когда нужно будет информационно перебить очередной громкий скандал с участием Зеленского.

"Почему именно тезис о "сотрудничестве или финансировании терроризма"? Потому что это единственное, что им позволяет, как они считают, ввести санкции СНБО, которые будут утверждены указом президента Зеленского. СБУ, которая должна быть независимой от Офиса Зеленского службой, фактически "поднимает патроны" и работает именно на это. Они носятся как с писаной торбой с этой формулировкой "финансировал терроризм или сотрудничал, создавал схемы с террористами". Это значит, что они считают своим непосредственным приоритетом, чтобы СНБО потом вышло и сказало - "мы получили информацию из СБУ, это действительно надежная информация", – объясняет Новиков.

Адвокат подчеркнул, что тезисы, на которых основывается так называемое "угольное дело" – фейковые, и их легко опровергнуть.

"Первое – что будто бы было "саботировано" поставки угля из ЮАР. Мы услышали – уголь не горел. Это вообще не был уголь в том смысле, который они туда вкладывают. Второе – что были "открыты банковские счета" в ОРДЛО. Не были – это очень просто проверить. Третье – что это были какие-то "неизвестные компании" – это были государственные компании. Четвертое - что были какие-то другие, лучше, а главное - законные варианты. Не было. Потому что если бы этот уголь из ЮАР работал, они бы сейчас сами его покупали. Если бы было откуда взять сейчас энергию, они бы не покупали ее у россиян через Беларусь. То есть все, что мы можем простым способом проверить, оказалось фейком", – констатирует Новиков.

"Вы слышите, что вся эта схема основывалась на том, что деньги переводились из Киева на неподконтрольную территорию ОРДЛО, и вы видите, что такого не было. Потому что банк в Киеве переводил на счет банка, который также зарегистрирован в системе Нацбанка Украины. Эти деньги фактически не пересекали линию распределения. А вам предлагают в это поверить и так грубо намекают", – отмечает адвокат.

"Я всегда с собой ношу это уже известное постановление – это выписка из реестра уголовных производств. 20 июля этого года Генпрокурором лично подписано и зарегистрировано уголовное производство по факту возможного совершения народными депутатами Украины Порошенко, и далее запятая и другие фамилии. Это они сами формулировали и они под этим подписались, что это их формулировка. Их интересует Порошенко, и им не очень интересно, что там после фамилии Порошенко. Они ставят его на первое место", – отмечает адвокат.

"Они ждут. И если они будут убеждены, что эта ситуация будет отвлекать общественное внимание от "вагнергейта", от "Пандорагейта", от приближающейся зимы, они это сделают", - убежден Новиков.

"Мы до сих пор не услышали ответа на вопросы об оффшорах. Потому что то, что мы услышали – это не ответ. Сказать, что все было хорошо, нормально и проблем нет – это не ответ", – отмечает Новиков.

"А где сейчас покупается электроэнергия, уголь? На самом деле фактически экспорта белорусской энергетики не существует. Мы все знаем, что "белорусская" энергетика или принадлежит россиянам, российскому бизнесу. Или закредитована таким образом, что в конце концов каждый доллар, платящийся из госбюджета за такую ​​энергию попадет в Россию, и это вопрос для того, чтобы начать разговор о "финансировании терроризма", если Баканов вообще такой разговор хочет начать", - отмечает Новиков.