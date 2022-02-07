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понедельник, 07 февраля 2022 11:46

"УДАР Виталия Кличко" обратился к демократическому мировому сообществу

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&quot;УДАР Виталия Кличко&quot; обратился к демократическому мировому сообществу
"УДАР Виталия Кличко": "Мы будем биться за свою страну до последнего"

Во время XXV съезда "УДАРа Виталия Кличко" было принято обращение к международным друзьям и партнерам Украины и международному демократическому сообществу с призывом объединиться ради защиты общих демократических ценностей, свободы и защиты Украины.

Обращение делегатам съезда представила Оксана Юринец, глава Львовской областной организации партии, сообщает сайт "УДАРа".

"Сегодня происходит поворотный момент в мировой политике – противостояние между демократией и диктатурой, между свободным миром и несвободой. От результатов этого противостояния зависит не только будущее Украины, но и стабильность и мир в Европе, а также вес демократических ценностей и принципов.

Россия хочет всех убедить в том, что демократические ценности не оградят от танков и ракет. Что единственной подлинной ценностью является агрессивная военная сила. Сегодня мы должны объединиться, чтобы показать, что наши ценности имеют значение. Мы должны показать, что готовы защитить то, что всех нас объединяет", - говорится в заявлении.

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"УДАР Виталия Кличко" поблагодарил за помощь международных партнеров, которые во время угрозы для Украины проявили себя как настоящие друзья.

"Международных друзей Украины объединяют и делают сильными общие ценности: вера в то, что народ должен сам свободно выбирать свое будущее; уверенность в том, что только свободный человек может быть счастливым; уважение к суверенитету и территориальной целостности каждого государства. Наши настоящие друзья понимают, что защищенная Украина – это самая действенная защита ценностей свободы, демократии и мира", - говорится в заявлении.

В "УДАРе" отмечают: Украина не стремится к войне. Напротив, уже восемь лет мы платим жизнями лучших воинов за мир и уют в наших домах. Однако мы не оставляем в покое агрессора только потому, что осмелились самостоятельно выбирать свое будущее, поверили в идеалы демократии и вышли на улицу, чтобы их защитить.

"Мы отдаем себе отчет в том, что должны полагаться на собственные силы и мы будем защищать свою землю, мы будем биться за свою страну до последнего. Но, в то же время, мы рассчитываем на адекватную помощь от мирового сообщества демократических стран. Защитить демократию, защитить свободу, защитить Украину ("Stand for democracy. Stand for freedom. Stand with Ukraine")", – говорится в обращении "УДАРа".

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