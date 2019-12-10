Участники акции на Банковой признали "нормандский саммит" успешным и начали разбирать палатки

"Нет капитуляции" - участники расходятся. Фото: ТСН

Участники акции "Стража на Банковой" признали мероприятие эффективным. Волонтеры начали сворачивать палатки.

"Я хочу вам сказать, что есть надежда. Ничего - это уже что-то. Он хочет вернуться в Киев. Я знаю, что они смотрели трансляцию нашей акции. Поздравьте, пожалуйста, всех, кто сделал то, чтобы они воспринимали каждое наше слово. В первую очередь наш президент. Это - успех! ", - подчеркнул один из организаторов акции Мирослав Гай, сообщает корреспондент Gazeta.ua София Староконь с места событий.

"Сегодня, 9 декабря, состоялась встреча лидеров "нормандской четверки". Вся Украина тревожно ожидала этого саммита. На данный момент итоги саммита свидетельствуют, что Кремлю не удалось заставить Украину к быстрой капитуляции. Заручившись поддержкой президента Франции и канцлера Германии Владимир Зеленский не пересек главных "красных линий" . Считаем, что это также и наша промежуточная помощь. Именно массовые недовольства в Украине показали, что абсолютное большинство украинцев хочет мира, но не путем помощи агрессору. Мы осознаем то, что может существовать непублична часть договоренностей, поэтому мы все будем и дальше следить за развитием событий. Украинская нация способна реагировать быстро и действенно", - высказался один из организаторов акции "Стража на Банковой" Михаил Бесараб.

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Участники акции призвали президента Зеленского соблюдать национальные интересы, Конституцию Украины и не пересекать "красных линий", ведь "реванш пророссийских сил в Украине это не только капитуляция перед Россией, это и ограничение свободы слова и ревизия очевидных достижений Украины за предыдущие годы и присутствие российской агентуры в органах государственной власти и наступление на украинский язык ".

"Уважаемые друзья! Что мы увидели по результатам заседания "нормандской четверки"? Заявление президента Зеленского и Путина существенно различаются между собой. Документ мы пока не видели, но они говорили совершенно разные вещи. Можем ли мы доверять Путину? (Люди кричат ​​- "Нет! "). В конце концов, он не президент нашего государства и его мнение нас интересует в наименьшей степени. То, что мы услышали от президента Зеленского: момент первый - мы боялись больше всего стремительной капитуляции, когда сегодня был согласован закон об особом статусе, о аминистии, о русском языке для ОРДЛО о проведении выборов в спешке, без контроля за границей и так далее. Мы этого не услышали из уст президента. У нас нет никаких иллюзий, что президент Зеленский мог выдать желаемое за действительное, но для этого в Украине есть мы. Вы - прежде всего. 70-80 процентов украинцев, наших единомышленников, которые предупредили президента от быстрой капитуляции. Считаем это наибольшим достижением всей Украины. Вы все - молодцы! " - отметил Бесараб.

"Судьба Украины как минимум с 2013 года лежит исключительно в руках десятков, сотен тысяч сознательных украинцев", добавил лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий.

Спев гимн Украины, участники акции начали расходиться. Волонтеры начали сворачивать палатки.

Напомним, накануне "нормандского саммита" у Офиса президента собралось около тысячи активистов. Люди планируют провести на Банковой ночь, следующий день, и дождаться новостей из Парижа.