"Участник обоих Майданов" Монастырский обратился к протестующим

Монастырский попросил митингующих соблюдать порядок. Фото: МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к участникам массовых акций 1 декабря.

Попросил соблюдать правопорядок в обращении в Facebook.

"Я — участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть прошедшие Майданы люди, а еще больше тех, кто участвовал в боевых действиях в зоне проведения Антитеррористической операции или Операции объединенных сил", – написал он.

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Монастырский опубликовал видео с участвовавшими в боевых действиях правоохранителями.

В день выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде в центре Киева ограничат движение транспорта. В настоящее время на Банковой готовят акции протеста. Свои акции анонсировал Нацкорпус и "Демократический топор".