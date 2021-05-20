Убивать не будут. Зеленский хочет создать реестр олигархов

В законе о деолигархизацию планируют запретить топам власти встречаться с олигархами не публично, говорит президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине реестра олигархов. Он начнет действовать после того, как Верховная Рада примет закон о деолигархизации. Те, кто попадут в реестр, потеряют часть своих активов. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

В законе о деолигархизации планируют запретить топам власти встречаться с олигархами непублично. О деталях встреч нужно будет отчитываться.

"Главный смысл и философия этого закона - это моя философия, моя идея. Этого закона до сих пор нет, потому что мы подробно подходим к каждой норме. Закон почти на 100 процентов готов. Думаю, что он появится на следующей неделе. Суть такова - мы не хотим убить крупный бизнес, но мы точно убиваем понятие содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, эти люди получат билет под названием "олигархи". Они появятся в специальном реестре. Тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов за рубежом", - сказал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эпоха Медведчука заканчивается - Зеленский

Власти не планируют загонять крупный бизнес в тупик. Те, кто подпадает под понятие "олигарх" смогут легализоваться и работать по закону, заявил президент:

"Никто никого не убивает. Все хотят, чтобы крупный бизнес оставался. Были крупными налогоплательщиками. Чтобы они могли увеличивать количество рабочих мест. Это моя философия. И жесткая позиция. У них есть выбор - остаться и это все делать. Тогда появятся в реестре, подпадут под ту или иную категорию санкций. Согласно этому закону, могут лишиться всего этого воздействия. Мы им покажем, каким образом. Тупика не будет. Это нормальный закон, который уважает большой бизнес".

В Украине под категорию "олигарх" подпадает 13 человек. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Один из них нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, заявлял президент Владимир Зеленский.