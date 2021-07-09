У Зеленского вдруг решили собрать Раду. Что рассмотрят

Внеочередные заседания Рады состоятся на следующей неделе. Фото: dw.com

На следующей неделе Верховная Рада соберется на два внеочередных заседания. Их может созвать президент Владимир Зеленский.

"На следующей неделе планируется два заседания - во вторник (13 июля) и четверг (15 июля). Скорее всего, их будет просить созвать президент Украины. Заседание во вторник будет посвящено принятию закона о реформе "Укроборонпрома" и другим законопроектам, в частности рассматривается возможность рассмотрения законопроекта об обращении медицинского каннабиса в первом чтении, об "Укроборонпроме" - во втором чтении", сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Офисом президента требуют легализации медицинской марихуаны

На заседании в четверг будут рассматривать экологические законы.

"Там целый пакет, около восьми законов. Они посвящены различным регулированиям в экологической сфере, присоединение Украины к такой экологической инициативе как "Изумрудная сеть", усиление различных моментов в лесной отрасли, то есть экологические законы. Также законы о цифровизации, реформе цифровой трансформации. Также, скорее всего, будут рассматриваться на внеочередном заседании "закон о paperless", который нужно до 24 августа принять, законопроект о "Дии Сити" во втором чтении, законопроект о виртуальных активах", детализировал Корниенко.

В июне Верховная Рада собиралась на 11 пленарных заседаний. Все из них посетили лишь 291 народный депутат или 68%, сообщил Комитет избирателей. Шесть человек не были зарегистрированы ни на одном заседании. Это Виктор Медведчук, Тарас Козак и Вадим Столар с ОПЗЖ, Степан Ивахив из группы "Партия "За будущее", Леся Василенко с "Голоса", внефракционный Олесь Довгий.