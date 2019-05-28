У Зеленского рассказали о коалиции

Партия "Слуга народа" готова объединяться в коалицию. Фото - Радио Свобода

Партии "Слуга народа" "однозначно хотелось бы взять на себя единоличную ответственность", заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Если же этого не получится, партия будет рассматривать предложения, которые будут соответствовать ее планам и программе. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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По его словам, партия "Слуга народа" согласна создать коалицию с политическими силами, готовыми объединиться вокруг идей, а имена политиков им не важны.

"Для нас приоритет не в фамилиях, фракциях, партиях и подходах, потому что мы еще не знаем, кто будет в новом парламенте", - отметил Стефанчук.

По результатам опроса, проведенного 13-17 мая 2019, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы такие партии: "Слуга народа" новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского (34,7%), "Оппозиционная платформа - За жизнь "Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,1%)," Батькивщина "Юлии Тимошенко (9,5%) и" Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,9%).