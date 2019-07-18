У Зеленского пытаются отстраниться от Медведчука

Команда президента Владимира Зеленского пытается дистанцироваться от кума Путина, экс-переговорщика в освобождении заложников Виктора Медведчука.
Об этом первый помощник Зеленского Сергей Шефир рассказал в интервью Lb.ua.
"Мы считаем, что он нам совсем не нужен и стараемся отстраниться от него дистанцироваться", - сказал Шефир.
И добавил, что не знает, пытался ли Медведчук выйти на контакт с командой Зеленского.
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Сейчас Виктор Медведчук баллотируется в Верховную Раду в списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под проходным номером 3.
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