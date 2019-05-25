У Зеленского просят Порошенко звание Героя Украины

Создали петицию за предоставление Порошенко звание Героя Украины. Фото: depo.ua

Создали петицию с просьбой предоставить пятом президенту Петру Порошенко звание Героя Украины.

Петицию выложили на сайте президента Владимира Зеленского, сообщает Depo.ua.

"Прошу присвоить звание Героя Украины президенту Петру Алексеевичу Порошенко! За Томос, Язык, ЕС, за Армию, за сохранение целостности нашего государства! За неутомимый труд, за бессонные ночи, он единственный президент Украины, который сделал невозможное для нас, мы стали Нацией!", - говорится в тексте петиции.

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Автором петиции является Любовь Блажчук. На сегодняшний день ее поддержали более 1700 человек.

Партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" начала парламентскую кампанию. Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов.