У Зеленского появился двойник-кандидат

На выборах в Верховную Раду появился кандидат с фамилией, похожей на фамилию президента. Фото: Reuters

В мажоритарных округах на выборах в Верховную Раду баллотируется 161 кандидат-однофамилец.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

Из 199 округов в 48-и среди кандидатов зарегистрированы клоны, у которых одинаковые фамилии с более рейтинговыми.

Больше всего однофамильцев в округе №133 (г. Одесса) - 9 человек.

На этом же округе баллотируется кандидат Александр Зелинский, который является самовыдвиженцем, но в биографии указывает, что работает в ООО "Слуга Народу-ЗЕ".

В округах № 137 (Одесская обл, г. Подольск) и 34 (Днепропетровская обл, пгт Царичанка) - 8 человек-однофамильцев.

Также кандидаты однофамильцы зарегистрированы в округах Киевской области, в Кривом Роге.

Использование кандидатов-клонов на выборах является манипулятивной технологией, цель которой - отобрать голоса у более рейтинговых кандидатов.

В то же время, наличие одинакового фамилии с любым из других кандидатов не является основанием для отмены регистрации, говорят в КИУ.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.