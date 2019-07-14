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У Зеленского пообещали начать работу Рады уже в августе

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У Зеленского пообещали начать работу Рады уже в августе
Раду планируют запустить до сентября. Фото: ТСН

В партии "Слуга народа" планируют провести первое заседание новоизбранного состава Верховной Рады в августе.

"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатого - это так, может, еще рано ... Кстати, хорошая идея, привязать это ко Дню Независимости", - сказал руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко в эфире "Радио Свобода".

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Согласно Конституции, на свое первое заседание Рада должна собраться к 9 сентября 2019 включительно, то есть "не позднее, чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов".

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