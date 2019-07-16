У Зеленского планируют созвать внеочередное заседание Рады

Верховная Рада VIII созыва действует до принятия присяги новым составом парламента. Фото: REUTERS

Верховная Рада в четверг, 18 июля, может провести внеочередное заседание и принять закон относительно Высшего антикоррупционного суда.

Такое предложение высказал советник президента Руслан Рябошапка во время форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента".

"Сейчас мы планируем уже в четверг созвать внеочередную сессию парламента. Будем требовать от парламента принять законодательство, которое позволит эффективно работать Высшему антикоррупционному суду. Будем требовать принять закон о незаконном обогащении. Кроме того, будет еще несколько инициатив, которые мы будем требовать принять парламентом еще этого созыва", - говорится в сообщении.

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12 июля состоялось последнее пленарное заседание 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва. Менее чем через неделю, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы, которые инициировал президент Владимир Зеленский. Спикер парламента Андрей Парубий пообещал, что в случае угрозы перед страной соберет Верховную Раду на внеочередное заседание.