У Зеленского ответили на заявления Коломойского

Коломойский не может говорить от имени Украины. Фото: "Дело"

Олигарх Игорь Коломойский не уполномочен говорить что-то от имени Украины.

В Facebook об этом написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она указала, что Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского.

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"Он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел", - отметила Мендель.

Олигарх Игорь Коломойский поднял на уши информационное пространство. В интервью New Your Times он предложил отказаться от кредитов МВФ и просить деньги у Москвы. Украинские политики и общественность обеспокоены такой идеей. Бизнесмена называют опасным для страны и призывают провести по этому поводу заседания СНБО.