У Зеленского ответили на критику The New York Times относительно команды комиков

Подоляк отрицает обвинения журналиста. Фото: ОП

В офисе президента Владимира Зеленского ответили на критику газеты The New York Times.

Журналист Эндрю Крамер написал, что президент Зеленский окружил себя бывшими комиками без дипломатического опыта и ошибка неопытной власти может дать повод к полномасштабной войне России против Украины, передает "Лига".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал странными такие утверждения на восьмом году войны. Указал, что Россия без какого-либо повода начала войну в 2014 году и теперь без повода начала наращивать войска у украинских границ

"В 2014 так называемые профессиональные политики не смогли остановить оккупацию и незаконную аннексию украинского Крыма Россией и начало войны на украинском Донбассе", - сказал Подоляк.

Добавил, что нынешнее руководство Украины "прилагает чрезвычайно активные усилия и находится в тесной координации" с партнерами, чтобы не допустить новой эскалации и "максимально далеко пройти по пути мира".

Подоляк сказал, что все партнеры говорят о высоком профессионализме украинских участников переговоров. Поэтому любые предположения о недостатке опыта украинской власти "больше похожи на личную политизированную позицию отдельных людей".

Советник вспомнил, что журналист ошибочно назвал "бывшим комиком" главу Верховной Рады юриста Руслана Стефанчука.

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"Уже одна эта ошибка в тексте показывает, насколько сомнительно и все остальное", – считает он

Прежде чем стать президентом, Владимир Зеленский был телеактером и комиком, и он разместил союзников с аналогичной историей на ключевых постах в правительстве, включая высших советников, законодателей, администраторов и даже начальника разведки. Такое мнение выразил американский журналист и обладатель Пулитцеровской премии Эндрю Крамер в The New York Times.