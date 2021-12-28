У Зеленского ответили на критику The New York Times относительно команды комиков

 
Ексклюзивы
1/5
Самолеты-разведчики США над Донбассом и российские угрозы – что о нас пишет мир
Самолеты-разведчики США над Донбассом и российские угрозы – что о нас пишет мир
Просмотров: 612
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 306
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1224
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 882
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2781
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2709
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1017
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 1008
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1053
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2583
Фото
Все фото
4
13
13
5
19
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
&quot;Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается&quot; - как прошёл суд по делу Шеремета
"Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается" - как прошёл суд по делу Шеремета
В столице украсили елку для Героев
В столице украсили елку для Героев
Видео
Все видео
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 909
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1800
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1386
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 657
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2286
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 522
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
вторник, 28 декабря 2021 16:38

У Зеленского ответили на критику The New York Times относительно команды комиков

2 Комментировать
У Зеленского ответили на критику The New York Times относительно команды комиков
Подоляк отрицает обвинения журналиста. Фото: ОП

В офисе президента Владимира Зеленского ответили на критику газеты The New York Times.

Журналист Эндрю Крамер написал, что президент Зеленский окружил себя бывшими комиками без дипломатического опыта и ошибка неопытной власти может дать повод к полномасштабной войне России против Украины, передает "Лига".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал странными такие утверждения на восьмом году войны. Указал, что Россия без какого-либо повода начала войну в 2014 году и теперь без повода начала наращивать войска у украинских границ

"В 2014 так называемые профессиональные политики не смогли остановить оккупацию и незаконную аннексию украинского Крыма Россией и начало войны на украинском Донбассе", - сказал Подоляк.

Добавил, что нынешнее руководство Украины "прилагает чрезвычайно активные усилия и находится в тесной координации" с партнерами, чтобы не допустить новой эскалации и "максимально далеко пройти по пути мира".

Подоляк сказал, что все партнеры говорят о высоком профессионализме украинских участников переговоров. Поэтому любые предположения о недостатке опыта украинской власти "больше похожи на личную политизированную позицию отдельных людей".

Советник вспомнил, что журналист ошибочно назвал "бывшим комиком" главу Верховной Рады юриста Руслана Стефанчука.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тищенко "звезда", Трухин - "бухгалтер" - Богдан рассказал о близких к Зеленскому "слугах"

"Уже одна эта ошибка в тексте показывает, насколько сомнительно и все остальное", – считает он

Прежде чем стать президентом, Владимир Зеленский был телеактером и комиком, и он разместил союзников с аналогичной историей на ключевых постах в правительстве, включая высших советников, законодателей, администраторов и даже начальника разведки. Такое мнение выразил американский журналист и обладатель Пулитцеровской премии Эндрю Крамер в The New York Times.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Зеленского ответили на критику The New York Times относительно команды комиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Священник умер после побоев

Создали национальный парк из 23 озер

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 23508
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко Просмотров: 7263
Гороскоп 27 декабря - 2 января: кто имеет серьезные шансы разбогатеть
Гороскоп 27 декабря - 2 января: кто имеет серьезные шансы разбогатеть
 Просмотров: 5382
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 Просмотров: 5319
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 4536
Политика
"Гордон - мыльный пузырь" - "Деминициативы" отрицают причастность к скандальному опросу
"Гордон - мыльный пузырь" - "Деминициативы" отрицают причастность к скандальному опросу Просмотров: 36
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
Украинцы хотят видеть президентом Гордона 5 Просмотров: 864
"Слуга", который купил телеканал, не имеет жилья
"Слуга", который купил телеканал, не имеет жилья Просмотров: 684
Полиция купит российских "нив" на 3 млн грн
Полиция купит российских "нив" на 3 млн грн Просмотров: 972
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 4509
Больше всего комментируют
5
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
4
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров назвал подозрение Порошенко политическим делом
2
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2
Французский зоопарк закрылся из-за побега стаи волков в рабочие часы
2
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
Голосов: 746
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть