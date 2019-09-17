У Зеленского отреагировали на пожар в доме Гонтаревой

"Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми". ФОТО: Reuters

В Офисе президента Владимира Зеленского назвали пожар в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой грубым преступлением. И указали, что его раскрытие должно стать приоритетом для правоохранителей.

Соответствующее заявление обнародовали в Telegram-канале Офиса.

"В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должно быть незыблемым (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации".

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Пожар произошел ночью 17 сентября. Дом сгорел полностью. Никто не пострадал, поскольку в доме никого не было. 12 сентября в Государственном бюро расследований подтвердили проведение обыска в квартире бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Следственные действия провели в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016 году. 5 сентября в центре Киева сгорело авто невестки Гонтаревой. 30 июля у Лондоне саму Гонтареву сбил автомобиль, она попала в больницу. В комментарии hromadske она не исключила, что это месть Коломойского.