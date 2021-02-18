У Зеленского отреагировали на опасения Порошенко относительно "Прямого"

"Прямой" закрывать не планировали - Мендель. Фото: РБК

На заседании СНБО 19 февраля не планировали вводить санкции против телеканала "Прямой". На возможность их введения намекал Петр Порошенко.

"Владимир Александрович, завтра на СНБО вы можете водить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, котороый так пытался закрыть "5 канал". Подскажу - закончил он плохо", сказал Порошенко в эфире "Прямого".

В ответ прессекретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что санкции против телеканалов 112.Украина, ZIK, NewsOne были внедрены из-за доказательств финансирования с государства-агрессора, а также связанность их владельца с террористическими организациями, действующими на оккупированных территориях Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский ударил по Медведчуку и Порошенко

"Это было четко артикулировано как членами СНБО, так и спецслужбами, которые занимались соответствующими расследованиями. Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно на защиту государственных интересов.

Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не является признаком наличия подобной деятельности с его стороны. Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы, не надежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли ", сказала Мендель в комментарии Украинской правде.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО на 19 февраля, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме. 18 февраля Порошенко заявил, что купил "Прямой", поскольку против телеканала, по мнению пятого президента, могли ввести санкции на заседании СНБО. 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. Также журналистам телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK отменили аккредитацию для работы в Верховной Раде.